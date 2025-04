Frühjahrstagung von IWF und Weltbank beginnt in Washington

Überschattet von der Zollpolitik des US-Präsidenten Donald Trump beginnen der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank am Montag ihre Frühjahrstagung. In Washington kommen bis Samstag (26. April) Finanzministerinnen und Finanzminister, Vertreter der Finanzwirtschaft und der Entwicklungszusammenarbeit sowie Zentralbanker zusammen. Im Rahmen der Tagung wird der IWF am Dienstag auch eine neue Prognose für die weitere Entwicklung der globalen Konjunktur vorstellen.

von APA