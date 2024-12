Finanzieller Druck verleitet Führungskräfte zu irrationalen Entscheidungen

Dies führe dazu, dass diese Führungskräfte ihre Teams so strukturieren, dass sie mehr Entscheidungsbefugnis für sich selbst behalten, anstatt ihre Teams zu stärken, was wiederum einen Teufelskreis in Bewegung setzt: Die Produktivität sinkt und der finanzielle Druck wird noch größer.

Die hierarchische Entscheidungsstruktur verlangsame die Arbeit von Teams und verringere deren Fähigkeit, sich an Veränderungen und Unsicherheiten anzupassen. Das Problem des finanziellen Drucks habe in den vergangenen Jahren mit der globalen Corona-Pandemie, steigender Inflation und Unsicherheit an den Aktienmärkten noch zugenommen.