Richard Straub: „Wir brauchen entscheidungsfähige Politiker“

Einem Politiker, der Entscheidungen laufend anpasst oder es anders probiert, würde man vorwerfen, wankelmütig zu sein oder Steuergeld zu verschwenden.

Wichtig ist, dass man zunächst einmal ein Ziel definiert, das man erreichen will. Doch oft kann man in einer komplexen Situation nicht gleich abschätzen, ob es funktioniert. Es könnte auch in der Politik ein akzeptierter Weg sein, dass man sagt: Wir legen die großen Ziele fest, aber halten uns die Optionen offen, wie wir sie erreichen. Natürlich kann es auch passieren, dass man die Ziele nicht erreicht. Dann sollte man aber wissen, was die Alternative ist, bei der man nicht alles, was schon getan wurde, über Bord werfen muss.

Das hat aber auch etwas mit Fehlerkultur zu tun. Kurskorrektur wird in unserer Kultur eher als Fehler gesehen.

Exakt. In der Tagespolitik gibt es natürlich Fehler, die fatal sein können und von denen man nicht unmittelbar lernen kann. Aber es gibt auch Situationen, bei denen man laufend lernen kann, bevor irgendeine große Katastrophe passiert und eine existenzielle Fehlentscheidung getroffen wird. Aber immer muss man zuerst die Klarheit haben, wo man hin will. Und dann braucht man Flexibilität, Freiräume in der Umsetzung. Da sind wir wieder bei unserem Jahresthema: The next knowledge work. Wissensarbeiter, die tief in ihrem Fach drinnen sind, wissen besser als Manager, wie man etwas umsetzen kann. Es geht also um Eigenverantwortung. Nicht in dem Sinn, dass jeder macht, was er will, sondern der Freiheit, den richtigen Weg zum gemeinsamen Ziel zu suchen.

Ab wann wird Eigenverantwortung zur Überforderung?

Wenn man den Leuten nicht die richtigen Mittel zur Hand gibt. Oder wenn man Leute nicht in den richtigen Job setzt. Das sind Managementaufgaben im Allgemeinen, von der Politik gar nicht zu reden. Wenn Sie jemanden in einen verantwortungsvollen Job setzen, wollen Sie wissen: Hat er oder sie die richtigen Voraussetzungen? Gibt es Beispiele aus der Vergangenheit, dass er das wirklich kann? Das Schlimmste ist, wenn man Leute in Positionen bringt, in denen sie nicht erfolgreich sein können. Das hängt nicht nur von ihrer Erfahrung, sondern auch von der Persönlichkeit ab. Wenn eine Person nicht stressresistent ist, ist sie in einem stressigen Job falsch, selbst wenn sie fachlich gut ist. Die Kunst ist, Leute dorthin zu bringen, wo ihre Stärken sind. Das ist fast die wichtigste Aufgabe eines Managers.

Wenn das Drucker Forum in der Hofburg stattfindet, wird ein paar hundert Meter weiter über die neue Regierung verhandelt. Sollten die Kriterien, wie man Menschen in die richtigen Jobs setzt, nicht auch dort gelten?

Next Management ist ein gesellschaftliches Thema. Es geht darum, dass man eine Kultur schafft, in der es wichtig ist, nicht nur ein Unternehmen oder eine Institution richtig zu führen, sondern dass die Gesellschaft insgesamt funktionieren muss. Und wir sehen ja, wie schnell man an die Grenzen einer funktionierenden, heißt: wertschöpfenden und integrativen Gesellschaft kommt. Es geht um eine Führungskultur, die sich in der Wirtschaft bewährt hat und an die Politik angepasst werden kann. Wir müssen auch beginnen, die Diskussion darüber zu führen, dass es nicht nur um Politiker gehen darf, die in der Öffentlichkeit gut ankommen und einen Schmäh haben. Sondern um die Frage: Sind sie geeignet für den Job? Was wird erwartet? Es wäre schon gut, wenn es im öffentlichen Bereich ein Talent-Management-System gäbe. Ich hoffe, dass sich die Politik mehr und mehr für diese Themen zu interessieren beginnt.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 42/2024 erschienen.