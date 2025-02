E-Auto-Markt kommt nicht vom Fleck

"Laut Studie würden sich lediglich 7 Prozent der Befragten beim nächsten Autokauf für ein komplett batteriebetriebenes Fahrzeug entscheiden, nur 8 Prozent für einen Plug-In-Hybrid", erklärt Matthias Kunsch, Partner bei Deloitte Österreich. "Das sind erschreckend niedrige Zahlen, die die Mobilitätswende hierzulande gefährden."

Für die aktuelle Ausgabe der "Global Automotive Consumer Study" hat Deloitte 31.000 Menschen in 30 Ländern befragt, 1.000 davon in Österreich. Das Ergebnis: Der E-Auto-Markt tritt in Österreich - im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern - weiterhin auf der Stelle.

49 Prozent der Befragten nannten geringe Reichweiten als einen Grund, warum für sie kein Elektroauto in Frage käme. Für 43 Prozent sind die Anschaffungskosten zu hoch. Ein Großteil der potenziellen Käufer will nicht mehr als 30.000 Euro für das nächste Auto ausgeben. "Es gibt zwar mittlerweile auch preiswertere Modelle, doch das Angebot in diesem Segment muss definitiv breiter werden", meint Kunsch.

Für den Kauf eines Elektroautos würden niedrigere Treibstoffkosten sprechen, sagen 48 Prozent der Befragten. Für 27 Prozent sind staatliche Subventionen ein wesentlicher Anreiz.

Der Erfolg der Mobilitätswende hänge aber nicht nur von der Verfügbarkeit von E-Fahrzeugen ab, sondern vor allem auch von einem umfassenden und leicht zugänglichen Angebot an Ladeoptionen, erklärte Kunsch. Für 38 Prozent der Befragten sei die Installation einer eigenen Ladestation nicht durchführbar, für 18 Prozent wäre sie zu teuer.