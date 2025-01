Können Sie den Stellenwert der WM in Saalbach Hinterglemm für den Tourismus im Salzburger Land in Zahlen gießen?

Eine Ski-WM zu uns zu holen, liegt in dem Land, wo die erste Skifabrik Österreichs gegründet wurde, auf der Hand. Der Doppelstock-Einsatz wurde in Salzburg entwickelt und die erste Stahlkante. Wir haben den Skisport in der DNA. Die erste Weltmeisterschaft, die live übertragen wurde, war 1958 in Bad Gastein. Toni Seiler hat damals drei Goldmedaillen geholt. Rund 60 Prozent unseres Umsatzes im Tourismus kommen aus dem Wintersport, die Ski-WM ist wie ein aufgelegter Elfer ohne Tormann.

Was sind die WM-Bilder, die via Fernsehen in die Welt gehen, wert?

Das kann man nicht beziffern, wir sprechen von Millionen. Mit dem Wintertourismus setzen wir im Jahr 3,5 Milliarden Euro um. Die hängen an der WM. Dem stehen Kosten von 50 Millionen Euro gegenüber. Wirtschaftlich ist das ein Schlüsselthema.