Como 1907: Wie sich ein Fußballclub neu erfindet

Was Business in diesem Fall ist, umschreibt er so: ein Ökosystem, in dem einander Fußball und Tourismus gegenseitig befruchten. Das Vorbild sind die Themenparks von Disney. Im Zentrum steht der Fußballklub, um ihn herum soll sich eine ganze Industrie entwickeln. Dazu gehören heute drei Modelinien, aus der Zusammenarbeit mit Adidas sind hippe Hoodies und legere Bomberjacken entstanden. Koffer mit dem Como-Logo wurden auch schon bei Harrods in London verkauft. Geplant sind Soccer-Camps, in denen die Kids trainieren, während die Eltern beim Wine-Tasting sind oder auf einer privaten Bootstour auf dem Comer See.

Es gibt Lizenzverträge mit Uber und diverse Kollaborationen mit Luxushotels und Geschäften in der Stadt. Das lokale Bier La Comasca, das mit Seide gefiltert wird, ist ebenfalls ein Projekt von Suwarso. Es zeigt, wie geschickt der Indonesier die Fäden zwischen Tradition und Geschäft zu spannen weiß. Die Stadt war im 17. Jahrhundert eine Metropole der europäischen Seidenindustrie, später war sie eines der bedeutendsten Zentren für bedruckte Seide.

Die Transformation, die Suwarso anstrebt, ist schwindelerregend, die Strategie kühn. Die traditionellen Einnahmequellen wie Einnahmen an Spieltagen und Übertragungsrechte sollen zwar einen Teil des Budgets decken. Doch rentieren sollen sich auch die Nebenzweige – Como will sich als eine der führenden Destinationen für Fußballtourismus etablieren. Wie der Klub sich dafür inszenieren muss, wissen die Verantwortlichen: Jede Emotion wird während einer Partie von einem vielköpfigen Team dokumentiert und auf Social Media in die Welt geschickt. Wird ein neuer Spieler vorgestellt, erkennt man im Hintergrund hölzerne Bücherregale, das Licht ist gedimmt, es ist die gediegene Atmosphäre einer alten Villa am See.