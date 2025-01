Aus Cassino südlich von Rom, von den Alliierten völlig zerbombt, holten die Frauen der KP die Kinder aus Höhlen in den Bergen, wo sich die Familien zurückgezogen hatten, ohne Heizung, Fließwasser und Kochmöglichkeiten. „Ich kann mich nur mehr an die Tränen meiner Mutter am Bahnhof erinnern“, erzählte Vincenzo Malone, „sie hatte Angst, mich nie wieder zu sehen. Und an die zerriebenen Bohnen mit Nüssen, die wir jeden Tag zu essen bekamen. Am Bauernhof hab ich zum ersten Mal ein Ei gesehen. Als an einem Morgen Schnee auf den Felder lag, dachte ich, es sei Ricotta.“

Christdemokraten und Kirche verhinderten weitgehend Berichte und Erinnerungen über die Rettung der Kinder durch die Kommunisten. Noce starb 1980 ohne Orden, ohne Ehrung, ihr Einsatz war vergessen. Erst in den letzten Jahren versuchten Historiker, diese Aktion aufzuarbeiten, die zwischen 1946 und 1952 Tausenden Kindern das Leben gerettet hatte. Vor wenigen Wochen wurde der Film „Il Treno dei Bambini“ („Ein Zug voller Hoffnung“) vorgestellt, in Erinnerung an Teresa Noce und ihre großartige, humanitäre Hilfsaktion.