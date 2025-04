Chinesen kaufen Espressokocher-Hersteller Bialetti

Der legendäre italienische Espressokocher-Hersteller Bialetti, der seit Jahren in der Krise steckt, steht vor einer Wende. Das an der Mailänder Börse notierte Unternehmen wird vom Investmentfonds Nuo Capital geschluckt, der unter chinesischer Kontrolle steht, wie Bialetti am Mittwoch in einer Presseaussendung am Mittwoch mitteilte.

von APA