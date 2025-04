China erhöht Gegenzölle gegen USA von 34 auf 84 Prozent

Zugleich signalisierte China darin aber auch gegenüber der US-Regierung von Präsident Donald Trump Gesprächsbereitschaft. In der Nacht waren die neuen US-Sonderzölle gegen zahlreiche Handelspartner in Kraft getreten. Für China sollen nunmehr 104 Prozent gelten, was die Regierung in Peking als Erpressung bezeichnete. Das Handelsministerium erklärte, China habe einen starken Willen und umfangreiche Mittel. Das Land werde entschlossen Gegenmaßnahmen ergreifen und bis zum Ende durchfechten.

Im Zuge des Zollpakets haben die USA für jedes betroffene Land wurde einen Zollsatz festgelegt, der neben klassischen Einfuhrabgaben auch andere Handelshemmnisse abbilden soll. Daraus leitet sich der entsprechende US-Zoll auf Importe aus diesen Ländern ab. Die EU ist mit einem pauschalen Satz von 20 Prozent konfrontiert, in einigen Branchen sind es 25 Prozent. Österreich wird nicht einzeln aufgeführt, sondern fällt unter den Satz für die gesamte Europäische Union.

An Europas Börsen ging es nach der Ankündigung Chinas weiter nach unten. Der Euro-Stoxx-50 rutschte 4,20 Prozent ab. Beim deutschen Leitindex DAX gab es ein Minus von 4,31 Prozent und in Wien tauchte der heimische Leitindex ATX um 3,80 Prozent ab. Zuvor war bereits der Ölpreis deutlich abgesackt und auf den tiefsten Stand seit 2021 gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete am Mittwoch im frühen Handel um rund vier Prozent beziehungsweise 2,42 Dollar auf 60,40 Dollar weniger. Zu Mittag fiel der Kurs erstmals seit Februar 2021 unter 60 Dollar (rund 55 Euro).

Nicht nur China, auch Europa will sich heute Nachmittag auf erste Gegenmaßnahmen zu den US-Stahl- und Aluminiumzöllen einigen. Dabei werden entgegen ursprünglichen Plänen voraussichtlich keine Zusatzzölle auf amerikanischen Whiskey erhoben. Konkret stehen nach Angaben aus EU-Kreisen etwa 25 Prozent auf Sojabohnen, Kleidungsstücke sowie Eisen-, Stahl- und Aluminiumwaren zur Abstimmung. Für andere Waren sollen 10 Prozent fällig werden. Insgesamt soll die Liste 66 Seiten umfassen.