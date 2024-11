Wie lange dauerte Ihr längster Urlaub Frau Reiter?

Hat sich Ihre Definition von Erfolg über die Jahre verändert?

Ich denke, vor 20 Jahren haben wir Erfolg wirtschaftlicher definiert, weil wir im Aufbau waren. Heute können wir ihn gesamtheitlicher sehen und auch als Erfolg verbuchen, was nicht auf Zahlen basiert: das nachhaltige Wohlfühlkonzept, das uns gelungen ist, das einmalige Team, mit dem wir arbeiten. Diesbezüglich hat auch die Pandemie die Sicht verändert. Es macht demütig, Kräften von außen plötzlich so ausgeliefert zu sein. Es war ein Freitag, der 13., an dem wir zusperren mussten, mit 380 Mitarbeitern, noch keine Kurz­arbeit in Aussicht und dem Gefühl, das ist das wirtschaftliche Ende. Ich habe viele Gespräche in der Familie, die unternehmerisch Erfahrung hat, geführt. Dieses Feedback war besonders wertvoll. So etwas um sich zu wissen, ist auch Erfolg.