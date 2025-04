AK kritisiert exorbitante Inflation bei Billig-Lebensmitteln

Verglichen hat die AK in ihrem Preismonitor die 40 billigsten Lebens- und Reinigungsmittel des wöchentlichen Bedarfs in sieben Wiener Supermärkten (Billa, Billa Plus, Spar, Interspar) und bei Diskontern (Hofer, Lidl, Penny) in jeweils drei Wiener Filialen im März 2025. "Die Konsumentinnen und Konsumenten müssen so tief wie noch nie ins Geldbörsel greifen", hieß es in einer Aussendung am Mittwoch. "Ein Einkaufskorb mit 40 billigsten Lebens- und Reinigungsmitteln kostete im März 2025 bereits fast 81 Euro – im März 2024 waren es noch 73,27 Euro. Das ist ein Plus von 10,1 Prozent."

"Billigste Lebensmittel sind teurer denn je. Besonders Menschen mit geringem Einkommen, Familien und auch junge sowie ältere Menschen leiden darunter", so AK-Konsumentenschützerin Gabriele Zgubic. "Es ist höchste Zeit, dass die Bundesregierung ihr Bekenntnis zur Inflationsbekämpfung und für leistbare und faire Lebensmittelpreise angeht", sagte sie in Richtung schwarz-rot-pinker Bundesregierung.