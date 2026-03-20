ADGAR 2025: Interspar wird Printwerber des Jahres

Gestern Abend stand in Wien die heimische Werbebranche im Rampenlicht: Bei der ADGAR-Gala 2025 zeichnete der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) die besten Anzeigen und Kampagnen des vergangenen Jahres aus. Der ADGAR gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der österreichischen Werbewirtschaft und würdigt kreative Exzellenz ebenso wie wirkungsvolle Kommunikation in Print und Online.

Im Mittelpunkt des Abends standen nicht nur die prämierten Sujets, sondern auch die Bandbreite der ausgezeichneten Arbeiten. Von humorvollen Kampagnen über gesellschaftlich relevante Botschaften bis hin zu KI-gestützter Onlinewerbung zeigte die Gala, wie vielfältig sich Werbung in Österreich derzeit präsentiert.

Interspar und Billa holen die wichtigsten Auszeichnungen

Eine der zentralen Ehrungen des Abends ging an Interspar Österreich. Das Unternehmen wurde als „Printwerber des Jahres 2025“ ausgezeichnet. Damit würdigte der VÖZ das klare und konsequente Bekenntnis des Handelsunternehmens zum Medium Print.

Auch im Digitalbereich wurde ein deutliches Signal gesetzt: Online ging die besondere Auszeichnung an Billa. Das Unternehmen war damit gleich doppelt präsent, denn eine Kampagne der BILLA AG wurde auch in einer der Wettbewerbskategorien prämiert.

Diese Agenturen setzten sich durch

Zusätzlich zum Titel „Printwerber des Jahres“ vergab die Jury die begehrten ADGAR-Awards in fünf weiteren Kategorien. Zu den ausgezeichneten Agenturen zählten unter anderem Demner, Merlicek & Bergmann / DMB., DDB Wien, Havas Village Wien und LWND. Auch Team X, Unique Werbeagentur, Springer & Jacoby, Himmer, Buchheim & Partner, Porsche Media & Creative, Obscura sowie Reichl & Partner wurden im Rahmen des Wettbewerbs genannt.

Die Gala machte damit einmal mehr sichtbar, welche Namen die kreative Szene des Landes prägen und mit welchen Ideen sie Kundinnen und Kunden wie auch Jurys überzeugen.

Humor und starke Bilder in den klassischen Kategorien

In der Kategorie Auto & Motor setzte sich Havas Village Wien mit einem humorvoll inszenierten Sujet für Volvo Car Austria durch. Die Kampagne traf den Ton der Jury und holte den ADGAR in einer Kategorie, in der starke visuelle Ideen traditionell besonders gefragt sind.

In der Sparte Dienstleistungen war Demner, Merlicek & Bergmann / DMB. für Wien Energie erfolgreich. Die Agentur zeigte, dass sich auch ein eher technisches und erklärungsbedürftiges Thema wie der Ausbau von Sonnenenergie kreativ und zugänglich erzählen lässt.