WWF: Etappensieg für Meerestiere und Großkatzen bei Artenschutzkonferenz

Die Welt-Artenschutzkonferenz (CITES COP) in Usbekistan ist aus Sicht des WWF Österreich mit einem „historischen Etappensieg“ für Meerestiere und asiatische Großkatzen zu Ende gegangen. Vor allem 74 Hai- und Rochenarten profitieren von neuen Handelsbeschränkungen – gleichzeitig bleibt beim Schutz von Aalen und Singvögeln viel zu tun.

Strengere Regeln für Haie, Rochen & Co.

Laut WWF wurden in Samarkand gleich mehrere bedrohte Meeresarten deutlich besser gestellt. Für Manta- und Teufelsrochen, Walhaie, Weißspitzen-Hochseehaie sowie verschiedenste Arten von Geigenrochen wurde ein internationales Handelsverbot beschlossen. Auch für Tiefsee-, Hunds- und Glatthaie gelten künftig strengere Regeln im Handel.

Hinzu kommen weitere Verbote, etwa für den Handel mit Galapagos-Leguanen und goldenen Seegurken, die in Asien als Delikatesse gelten.

WWF-Meeresexpertin Simone Niedermüller, die für WWF Österreich vor Ort war, spricht von einem „Riesenerfolg angesichts der weltweiten Überfischung“. Gleichzeitig warnt sie: Beschlüsse allein reichen nicht – entscheidend sei nun, dass die Staaten die neuen Regeln konsequent kontrollieren und umsetzen.

Durchbruch bei asiatischen Großkatzen

Auch für Großkatzen sieht der WWF wichtige Fortschritte. Die Konferenz beschloss:

ein Verbot der Tigerzucht, wenn sie dem Handel mit Körperteilen dient

strengere Vorgaben für alle Haltungen von Tigern

eine weiterhin enge Überwachung des Handels mit Leoparden

Zusätzlich wurde vereinbart, den illegalen Handel mit Jaguaren und Geparden intensiver zu bekämpfen. Vor allem junge Geparde werden trotz geltender Verbote noch immer häufig als exotische Haustiere verkauft. Das zeige, so Niedermüller, wie wichtig wirksame Kontrollen sind.