Ozonloch: Heilung in Sicht – oder doch nur ein Luftschloss?

Das antarktische Ozonloch erreicht jedes Jahr im September seine maximale Größe – 2023 war es mit 26 Mio. km² so groß wie Afrika. Doch der Trend stimmt hoffnungsvoll: Seit 2000 wächst die Ozonschicht um 1–3 % pro Jahrzehnt, so die World Meteorological Organization (WMO). „Das Loch schließt sich, aber es ist ein Marathon, kein Sprint“, betont Prof. Martyn Chipperfield, Ozonforscher an der University of Leeds. Gefährlich bleibt die Arktis: 2020 riss dort ein Mini-Ozonloch auf, verursacht durch extrem kalte Stratosphärenwinde und Chemikalienreste.