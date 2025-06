Mehr Tempo für die E-Mobilität

An über 2.200 öffentlich zugänglichen Ladestellen tanken Elektroautofahrer*innen in Wien 100 Prozent Ökostrom - in der Innenstadt, in den Außenbezirken, bei Tag und bei Nacht. Die Ladeinfrastruktur wird dabei optimal auf den Alltag der Wiener*innen abgestimmt und ermöglicht auch nachts komfortables Laden: von 22:00 Uhr bis 08:00 Uhr kann an Wien Energie-Ladestellen ganz in Ruhe über die Nacht hinweg gestanden und geladen werden – perfekt für einen entspannten Start in den Tag. Die nächste freie Ladestelle ist dabei ganz einfach über die kostenlose Wien Energie Tanke-App zu finden.