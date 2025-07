Die Stadtwerke Klagenfurt treiben den Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge konsequent voran. Über ihre Tochterfirma Energie Klagenfurt GmbH (EKG) betreiben sie derzeit knapp 30 % aller öffentlichen Ladepunkte in Kärnten. „Unsere Netz umfasst rund 500 Ladepunkte – verteilt über alle Bezirke Kärntens. Die höchste Dichte befindet sich mit 244 Ladepunkten in Klagenfurt-Stadt, gefolgt von Villach, Klagenfurt-Land, Völkermarkt und St. Veit an der Glan. Der Anteil an erneuerbarer Energie liegt bei 100 Prozent: Das ist nicht nur ein ökologisches Gütesiegel, sondern auch Teil der langfristigen Positionierung der Stadtwerke Klagenfurt als nachhaltiger zukunftsfitter Infrastrukturpartner in Kärnten", freut sich STW-Vorstand Erwin Smole.