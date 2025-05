Klimakrise in den Alpen: Wie der nächste Bergrutsch zur tödlichen Gefahr werden kann

Die Alpen erwärmen sich doppelt so schnell wie der globale Durchschnitt. Bereits heute ist es in den Hochlagen rund drei Grad wärmer als vorindustriell. Gletscher ziehen sich dramatisch zurück. Noch gravierender ist das Schicksal des Permafrosts – jenes dauergefrorenen Untergrunds, der Felsen in großer Höhe stabilisiert. Sobald dieser Boden auftaut, verliert das Gebirge seine innere Festigkeit.

In der Folge können ganze Berghänge ins Rutschen geraten. Selbst massige Felsformationen, die jahrhundertelang stabil waren, brechen plötzlich ab. Der Fall Blatten ist kein Einzelfall: In Italien stürzte 2022 am Marmolata-Gletscher ein riesiger Eisturm ins Tal, elf Menschen starben. Auch in Österreich und Deutschland beobachten Forscher zunehmende Instabilität in hochalpinen Lagen. Das Risiko für Felsstürze, Muren und Gletscherabbrüche steigt rapide.