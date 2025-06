Wissenschaftsausschuss tagt zu mehr "Opportunity Hiring" aus den USA

Nur zwei Wochen nach dem Beschluss im Ministerrat beschäftigt sich am Mittwoch der Wissenschaftsausschuss mit den Plänen der Regierung zur Öffnung der Hochschulen für Forscher aus den USA, die wegen der Politik von Präsident Donald Trump abwandern wollen. Durch eine Gesetzesänderung sollen Unis befristet in zehn statt bisher fünf Prozent der Fälle Professorinnen und Professoren ohne langwierige Ausschreibung aufnehmen können. In der Begutachtung gab es auch Kritik daran.

von APA