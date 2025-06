Neues Programm will positives Schulklima systemisch angehen

Die Innovationsstiftung für Bildung (ISB) will mit einem neuen Programm die Themen psychische Gesundheit, Mobbing- und Radikalisierungsprävention und Resilienz an Schulen systemisch angehen. Mit einem dreijährigen Pilotprogramm an 50 Schulen sollen sich diese mit Unterstützung von außen selbst Instrumente schaffen, um mit diesen Themen umgehen zu können.

von APA