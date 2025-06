Verfügbarkeit und Preis der Switch 2 im Blick behalten

Zum Verkaufsstart der neuen Nintendo-Konsole Switch 2 am 5. Juni stoßen Kaufinteressenten schon auf viele ausverkaufte Händler. Auch im "My Nintendo Store" des Herstellers war die Konsole am ersten Verkaufstag nicht mehr vorrätig. Schlägt jetzt die Stunde der Wucherer (Scalper), die sich über Vorbestellungen mit Konsolen eingedeckt haben und sie nun überteuert weiterverkaufen?

von APA