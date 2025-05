Studie: Beim Erhalt der Gletscher zählt jedes Zehntelgrad

Beim Erhalt der nicht-polaren Gletschermasse geht es um jedes Zehntelgrad. Gelingt es, die Erderwärmung auf 1,5 Grad einzuschränken statt auf 2,7 Grad, könnte doppelt so viel Eis gerettet werden. Dies zeigt eine Studie mit Beteiligung von Universität Innsbruck und ETH Zürich. Der Gletscherschwund führt nicht nur zum Anstieg des Meeresspiegels. Er gefährdet die Trinkwasserversorgung und erhöht das Risiko für Naturkatastrophen wie den Gletscherabbruch in Blatten in der Schweiz.

von APA