Schulstart in Afghanistan: 2,2 Millionen Mädchen ausgeschlossen

In Afghanistan hat das neue Schuljahr begonnen. Doch für ältere Mädchen bleiben die Klassen das vierte Jahr in Folge geschlossen. Unter den regierenden islamistischen Taliban ist Bildung für Mädchen ab der siebenten Schulstufe untersagt. Laut dem UN-Kinderhilfswerk UNICEF sind landesweit 2,2 Millionen Mädchen von dem Schulverbot betroffen. Die Konsequenzen seien für afghanische Mädchen und das ganze Land katastrophal, so UNICEF-Exekutivdirektorin Catherine Russell am Samstag.

von APA