ÖH-Wahl - Kommunistische Listen kandidieren wieder getrennt

Auch heuer treten wieder zwei kommunistische Listen bei den Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) von 13. bis 15. Mai an. Neben dem Kommunistischen Studierendenverband-Linke Liste (KSV-Lili), der seine Kandidatur schon bekanntgegeben hat, will auch der Kommunistische Studierendenverband-Kommunistische Jugend (KSV-KJÖ) in die ÖH-Bundesvertretung einziehen. Dieser sieht sich als "einzige ernstzunehmende Opposition zu den bürgerlichen Fraktionen".

von APA