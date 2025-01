Impfungen können vor unwirksamen Antibiotika schützen

Ein klassisches Beispiel einer Impfung, welche Antibiotika-Resistenzen reduziert, ist jene gegen Pneumokokken. Sie schützt speziell Kinder und ältere Menschen vor diesen potenziell lebensgefährlichen Infektionen. In Ländern und Regionen, wo beispielsweise ab 2010 mit einer Pneumokokken-Vakzine gegen 13 Serotypen der Erreger breit eingesetzt wurde, sank die Häufigkeit des Auftretens von Resistenzen gegen die am häufigsten verwendeten Antibiotika drastisch: Es waren minus 83 Prozent bei Penicillin, minus 81 Prozent beim alten Antibiotikum Tetrazyklin, minus 81 Prozent bei den sogenannten Cephalosporinen und minus 63 Prozent bei den Makrolid-Antibiotika. Eine ähnliche Beobachtung machte man auch bei Hämophilus Influenzae b: Die Impfung von Säuglingen – in Österreich in der kostenlosen Sechsfach-Impfung im Kinderimpfprogramm enthalten – führte fast zu einem Verschwinden resistenter Erregerstämme.

Doch auch die Vakzine müssen immer wieder angepasst werden. So ist es in Österreich in unserer Vergangenheit zu einem Anstieg invasiver Pneumokokkenerkrankungen durch Nicht-Vakzine-Erregertypen gekommen, wie die Expertin erklärte. „Auch verbesserte Keuchhusten-Impfstoffe sind notwendig.“