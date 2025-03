Drohne überflog EU-Hightech-Zentrum in Italien: Ermittlungen

Der Fall beschäftigt auch das Parlament in Rom. Parlamentarier fordern Informationen über den Vorfall, da die "nationale Sicherheit" auf dem Spiel stehe. Die Aufklärungsdrohne soll nach Informationen der Zeitung im vergangenen Monat fünfmal über der Anlage unterwegs gewesen sein. Bei dem Forschungszentrum handelt es sich um eine gemeinsame Forschungsstelle der EU, die seit 1960 am italienischen Seeufer in der Gemeinde Ispra ansässig ist. Dort läuft derzeit auch ein Forschungsprojekt über die Sicherheitsaspekte von Drohnen.

Abgesehen vom EU-Joint Research Centre - dem drittgrößten Forschungscampus der Europäischen Kommission nach Brüssel und Luxemburg, der seit 65 Jahren in Betrieb ist und in dem zahlreiche auf verschiedene Bereiche (u. a. Nuklear-, Sicherheits-, Raumfahrt-, nachhaltige Ressourcen- und Verkehrsforschung) spezialisierte Forscher arbeiten, befinden sich im Umkreis von einigen Dutzend Kilometern in der Provinz Varese wichtige Fabriken des italienischen Rüstungskonzerns Leonardo, insbesondere in den Bereichen Luft- und Raumfahrt. Leonardo beliefert die österreichischen Luftstreitkräfte mit den Mehrzweckhubschraubern "Leonardo AW169M".