Doskozil fordert Medizinstudienplatz mit öffentlicher Job-Pflicht

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) drängt auf eine generelle Koppelung aller öffentlich finanzierten Medizin-Studienplätze an eine Tätigkeit im öffentlichen Gesundheitswesen. Im Burgenland schließen die ersten jungen Ärztinnen und Ärzte, die 2019 ihr Studium der Humanmedizin mit einem Stipendium des Landes begonnen haben, mit dem abgelaufenen Semester ihr letztes Studienjahr ab, erklärte Doskozil am Montag in einer Aussendung.

von APA