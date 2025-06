Diphtherie hat sich 2022 entlang von Migrationsrouten ausgebreitet

Die Studie zeichnet erstmals die Übertragungswege dieses Ausbruchs auf, wie die an der Studie beteiligte Universität Zürich (UZH) mitteilte. "Die hohe Zahl von Diphtherie-Infektionen unter Migranten ist besorgniserregend, insbesondere da antimikrobielle Resistenzen die Wirksamkeit der Behandlungsstandards bedrohen", schrieben die Forscherinnen und Forscher in der Studie. Um das Risiko solcher Ausbrüche in Zukunft zu verringern, müssten Maßnahmen ergriffen werden. Eine rasche Reaktion konnte den Ausbruch demnach eindämmen, doch immer noch führen Bakterienstämme von damals zu Neuinfektionen in der Region.

Die Forscherinnen und Forscher untersuchten klinische und genomische Daten zu Diphtherie-Fällen, die zwischen Jänner und November 2022 in zehn europäischen Ländern gemeldet wurden. Neben der Schweiz gehörten Österreich, Deutschland, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Belgien, Norwegen, die Niederlande, Italien und Spanien zu den betroffenen westeuropäischen Ländern. Diese Daten deuten laut der Studie auf eine Übertragungsquelle entlang etablierter Migrationsrouten nach Europa hin. Die meisten Patienten folgten einer Migrationsroute entlang der westlichen Balkanländer.

"Die im Jahr 2022 gemeldeten Diphtheriestämme weisen ein hohes Maß an genetischer Identität auf, wie unsere Studie zeigt. Dies deutet auf eine gemeinsame Infektionsquelle oder darauf hin, dass es bestimmte Orte entlang der Reiserouten bei der Migration in europäische Länder gibt, an denen eine anhaltende Diphtherieübertragung stattfindet", erklärte Andreas Hoefer, Mikrobiologie-Experte am European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) und Co-Erstautor der Studie.

Fast alle (98 Prozent) der in der Studie analysierten 362 Patientinnen und Patienten waren männlich. Die überwiegende Mehrheit (96 Prozent) von ihnen war vor kurzem aus ihrem Herkunftsland in die Länder gereist, in denen dann Diphtherie diagnostiziert wurde. Von den in allen zehn Ländern analysierten 266 Patienten, für die Informationen über ihr Herkunftsland vorlagen, stammten 222 (83 Prozent) aus Afghanistan oder Syrien.

Die 66 Isolate aus Österreich wurden an der nationalen Referenzzentrale für Diphtherie im Labor der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) analysiert. "Die Entdeckung des ersten respiratorischen Diphtheriefalls in Österreich nach fast 30 Jahren im Jahr 2022 hat gezeigt, wie wichtig der grenzüberschreitende Informationsaustausch und die internationale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Ausbrüchen sind", betonte Stefanie Schindler von der AGES als Co-Autorin der Publikation im "NEJM" in einer Stellungnahme gegenüber der APA.

Die Diphtherie wird durch Bakterien verursacht, die weltweit verbreitet sind. Der Erreger produziert ein starkes Gift, das Organe wie Herz und Leber dauerhaft schädigt. "Diphtherie kann ein breites Spektrum an klinischen Symptomen zeigen", erklärte Adrian Egli, Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie der Universität Zürich und einer der Studienverantwortlichen in der Mitteilung der Universität.

Grundsätzlich gibt es zwei Arten der Diphtherie: Die respiratorische (Atemwege) und die kutane (Haut) Diphtherie. Mehr als drei Viertel der Patienten (77 Prozent) erkrankten laut der Studie an der milderen kutanen Form der Erkrankung. 15 Prozent erkrankten an der respiratorischen Diphtherie.

Laut dem Schweizer Bundesamt für Gesundheit (BAG) wurden die Infektionen 2022 fast ausschließlich bei Personen mit unvollständigem oder unbekanntem Impfstatus diagnostiziert. Der Impfstatus der Patienten war der Studie zufolge aufgrund der unvollständigen medizinischen Dokumentation schwierig zu beurteilen. Gemäß den verfügbaren Daten waren nur vier Patienten gegen Diphtherie geimpft. Zehn gaben an, nicht geimpft worden zu sein, und bei 290 war der Impfstatus unbekannt.

"Diese Daten legen eine Reihe von Maßnahmen nahe, die in Europa ergriffen werden müssen, um das Risiko solcher Ausbrüche in Zukunft zu verringern", schrieben die Forscherinnen und Forscher in der Studie. Dazu gehöre auch eine bessere Sensibilisierung der Migranten, ihrer Ärzte und des relevanten Personals, mit dem die Migranten in Kontakt kämen.