Börsenneuling Springer Nature steigerte 2024 Gewinn

Der deutsche Wissenschaftsverlag Springer Nature hat im vergangenen Jahr Umsatz und Gewinn gesteigert und peilt auch 2025 Wachstum an. Die Erlöse kletterten auf rund 1,85 Mrd. Euro, wie das Unternehmen mit Sitz in Berlin am Dienstag mitteilte. Organisch - also ohne Wechselkurs- und Portfolioveränderungen, sei dies ein Plus von 5 Prozent. Der bereinigte operative Gewinn stieg organisch um 7 Prozent auf 512 Mio. Euro.

von APA