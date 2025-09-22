News Logo
ABO

Bierbrauerei an Fachschule Pyhra in Betrieb gegangen

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Auf der Fachschule verbindet man "Landwirtschaft mit Lebensmitteltechnologie"
©Gindl, APA, BARBARA GINDL
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
An der Landwirtschaftlichen Fachschule (LFS) Pyhra ist am Sonntag die neue Brauerei der St. Pöltner Genossenschaft "Spitzenbier" in Betrieb gegangen. Laut Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) sollen am Standort nahe der niederösterreichischen Landeshauptstadt künftig etwa 100.000 Liter Gerstensaft gebraut und auch im Ab-Hof-Laden der Schule verkauft werden. Der Göttweiger Abt Patrick Schöder nahm die Segnung der Brauhalle vor.

von

"Durch die Zusammenarbeit zwischen der Fachschule und der Braugenossenschaft können künftig die Schülerinnen und Schüler des Ausbildungszweigs 'Landwirtschaft mit Lebensmitteltechnologie' die hohe Kunst des Bierbrauens praxisgerecht lernen", so Teschl-Hofmeister. Dies sei "eine einzigartige Kooperation zwischen einer Bildungseinrichtung und der Wirtschaft mit beiderseitigem Nutzen".

Die Fachrichtung "Landwirtschaft mit Lebensmitteltechnologie" umfasse auch die fachgerechte Herstellung von Getränken, erläuterte LFS-Direktor Josef Sieder. Mit der neuen Brauanlage stehe "moderne Technik zur Verfügung, um die biotechnologisch sachgerechte Herstellung von Bier praxisgerecht zu erlernen". Sieder sprach von einem wichtigen Schritt für die vierjährige Ausbildung, seien viele Absolventinnen und Absolventen doch als Fachkräfte in der Getränkewirtschaft gefragt.

APAGIN06 - 03042009 - WIEN - OESTERREICH: Barbara geniesst bei fruehlingshaften Temperaturen um die 20 Grad am Freitag, 3.April 2009 im Gastgarten der Stiegl Ambulanz ein kuehles Bier. APA-FOTO: BARBARA GINDL

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Der Metaller-KV gilt als Leitabschluss der Herbstlohnrunde
Politik
Metaller und Eisenbahner starten die Herbstlohnrunde
Finanzminister Markus Marterbauer Mitte September
Wirtschaft
ÖVP will stärker gegen Sozialmissbrauch vorgehen
OMV trennte sich nach Vorwürfen von Mitarbeiter
Wirtschaft
Mutmaßlicher russischer Spion bei OMV enttarnt
PRO-GE-Chefverhandler Reinhold Binder (Archiv)
Wirtschaft
Metaller-Lohnrunde startet am Montag - heikle Vorzeichen
Handel spürt weiter die Konsumzurückhaltung
Wirtschaft
Handels-KV - Doppelabschluss wackelt wegen hoher Inflation
Iglo nimmt Entscheidung "zur Kenntnis"
Wirtschaft
Iglo wegen versteckter Preiserhöhung verurteilt
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER