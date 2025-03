Vor einem Jahr übernahm die Österreicherin Alexandra Lieben die Leitung des Vereins ASCINA (Austrian Scientists and Scholars in North America). Als dessen Präsidentin, aber auch als Forscherin der University of California Los Angeles ist sie mit der drastischen Veränderung der Forschungspolitik unter US-Präsident Donald Trump direkt konfrontiert. Im APA-Gespräch spricht Lieben von "großer Unsicherheit". Sie setzt auf "Kapitalismus" als Hoffnungsanker - und Zeit.

von APA