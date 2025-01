Zendaya und Tom Holland sind verlobt

Der britische Schauspieler sei "in einem sehr intimen Rahmen" in einem der Häuser von Zendayas Familie in den USA auf die Knie gegangen. TMZ berichtete unter Berufung auf ihre Quellen von einem "romantischen und intimen" Antrag. Demnach war die Familie nicht dabei, es sei "nur ein süßer Moment zwischen Tom und Zendaya" gewesen.

Das Paar hatte sich am Set von "Spider-Man: Homecoming" kennengelernt. Es ist eines der beliebtesten Paare Hollywoods, schützt seine Privatsphäre jedoch streng. Zendaya war am Sonntag als Nominierte für "Challengers - Rivalen" bei den Golden Globes - Hollywoods erster großer Veranstaltung der Preisverleihungssaison. Holland war hingegen nicht anwesend.