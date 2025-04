Schlagersänger Jürgen Drews wird 80

Geboren wurde Drews am 2. April 1945 in Berlin. Der Vater, ein Wehrmachtsarzt, ließ die Familie in den letzten Kriegstagen in die Kleinstadt Schleswig zwischen Kiel und Flensburg bringen, wo Drews aufwuchs. Seine Kindheit sei behütet gewesen, seine Eltern verständig, erzählte Drews 2022 in der Dokumentation "Was einmal war, das kommt nie wieder". Sein Vater sei darum bemüht gewesen, dass er als Sohn seine "Verklemmtheit und Schüchternheit" verlor - mit Erfolg.

Schon als Teenager stand Drews auf der Bühne, spielte in verschiedenen Jugendbands und schließlich bei der Hippiegruppe The Les Humphries Singers, die mit Hits wie "Mama Loo" oder "Mexico" Erfolge feierte. Mit dem Ende der Gruppe konzentrierte sich Drews, der zwischenzeitlich auch als Straßenmusiker in Rom gelebt hatte, auf seine Solokarriere.

1974 veröffentlichte er seine erste Platte, 1976 gelang ihm dann mit "Ein Bett im Kornfeld" ein Abräumer - 24 Wochen hielt sich das Lied auf Platz eins. Dass es bis heute bekannt ist, liegt auch an einer Neuauflage mit Entertainer Stefan Raab 1995.

Nach einigen Jahren als wenig erfolgreicher Musiker in den USA probierte sich Drews in Deutschland als Moderator aus. Ab 1988 führte er fünf Jahre lang durch die "Schlagerparade", 1999 und 2000 moderierte er die RTL-Krawallsendung "Strip!", bei der sich die Teilnehmer ausziehen mussten, wenn sie Fragen zum Thema Sex nicht richtig beantworteten. Unterstützt wurde Drews dabei von seiner zweiten Frau Ramona, mit der er bis heute zusammen ist.

Im Jahr 2000 landete er dann mit "König von Mallorca" einen weiteren Hit, der ihm zumindest am Ballermann Kultstatus verlieh. Nach diesem benannte Drews auch seine Kneipe in Santa Ponça auf der spanischen Baleareninsel - mittlerweile hat sie einen anderen Betreiber.

Auch musikalisch wurde es ruhig um Drews, 2023 beendete er mit der Show "Der große Schlagerabschied" nach 19 Studioalben und etlichen weiteren Veröffentlichungen seine Karriere. Schon im Jahr zuvor machte er öffentlich, dass er an einer leichten Form der Nervenkrankheit Polyneuropathie leidet.

Drews hat zwei Kinder - seinen 1981 geborenen Sohn Fabian aus seiner ersten Ehe mit Corinna Gillwald und die 1995 geborene Tochter Joelina mit Ramona. Während er zu seinem Sohn, der als Elektro-DJ in Berlin tätig ist und Drews laut "Bild"-Zeitung 2020 erstmals zum Großvater machte, keinen Kontakt hat, ist das Verhältnis zu Joelina offenbar umso inniger. 2024 zogen Jürgen und Ramona Drews sogar aus dem Münsterland in einen Münchner Vorort, um näher bei der Tochter zu sein.

Joelina versorgt die Öffentlichkeit seitdem in sozialen Netzwerken immer wieder mit Bildern und Videos von ihrem Vater, etwa von gemeinsam Familienausflügen oder dem Weihnachtsfest. Erst Anfang März filmte sie ihn, wie er in einem abgedunkelten Zimmer auf einem Bett sitzend ein Instrument zupfte, und veröffentlichte das Video bei Tiktok - wohl auch als eine Art Lebenszeichen an die Fans. "Dein Papa fehlt im TV", kommentierte eine Nutzerin das Video. "Er war ein Garant für Qualität und gute Laune."