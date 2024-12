Willem Dafoe kämpft gegen Nosferatu und seine Katzenallergie

"Ich habe vor dieser Szene eine Menge Benadryl geschluckt, denn ja, ich hatte eine Menge Katzen", so der Oscarpreisträger. Durch die Tabletten habe er kaum Symptome gehabt. "Ich liebe Tiere", sagte Dafoe. Die Szenen mit den Katzen hätten ihm daher nichts ausgemacht.

Der Vampirfilm des Regisseurs Robert Eggers ("The Witch") ist ein Remake des legendären Stummfilmklassikers "Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens" von Friedrich Wilhelm Murnau aus dem Jahr 1922. In Österreich kommt der Film am 2. Jänner in die Kinos.