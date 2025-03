Vatikan schließt Begegnung des Papstes mit Charles nicht aus

Bei dem anvisierten Gespräch des römisch-katholischen Kirchenoberhauptes mit dem Monarchen, der sich seit vielen Jahren für Umweltthemen engagiert, soll es demnach vor allem um die Themen Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung gehen. Der Vatikan hat das Treffen bisher nicht bestätigt. Die Begegnung würde laut dem Buckingham-Palast im Rahmen einer Italien-Reise des Königspaars stattfinden. Diese ist vom 7. bis 10. April angesetzt. Der Heilige Stuhl kündige Staatsbesuche beim Papst immer nur wenige Tage vor dem eigentlichen Termin an, hieß es aus dem Vatikan.

Es sei undenkbar, dass der Papst, der am Sonntag nach mehr als fünf Wochen im Spital in den Vatikan zurückgekehrt sei, bald wieder in der Öffentlichkeit auftreten könne. Seit der Rückkehr des Papstes in den Vatikan am Sonntag habe Parolin Franziskus nicht getroffen. "Jetzt muss der Papst eine Rekonvaleszenzphase absolvieren. Er muss sich ausruhen", sagte Parolin.