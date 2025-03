Schweres Erdbeben der Stärke 7,7 erschüttert Myanmar und Thailand

Am frühen Nachmittag Südostasiatischer Zeit des 28. März 2025 hat ein starkes Erdbeben der Stärke 7,7 die Region Südostasien getroffen. Das Epizentrum lag in Myanmar, rund 50 Kilometer östlich der Stadt Monywa. Die Erschütterungen waren in weiten Teilen Myanmars und Thailands zu spüren, insbesondere in der thailändischen Hauptstadt Bangkok.