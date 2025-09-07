News Logo
ABO

Supermodel Naomi Campbell gibt ihr Debüt als DJane

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Supermodel Naomi Campbell als DJane in München
©APA, dpa, Matthias Balk
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
DJ-Pult statt Laufsteg: Topmodel Naomi Campbell hat in München ihr Debüt als DJane gegeben. Dort trat sie am Samstag beim "Ye Summer Closing" auf, einem Elektro-Festival in einer Baugrube im Norden der Stadt. "Vom Cover der "Vogue" auf die DJ-Bühne", hieß es in der Ankündigung. Bevor sie das Podium betrat, bekreuzigte sich die 55-Jährige. Sie wirkte zunächst etwas angespannt, schien aber mit der Zeit aufzutauen.

von

"Wir waren einfach die Ersten, die sie angefragt haben", sagte eine Sprecherin des Veranstalters. Die Idee sei entstanden, als in sozialen Medien Videos davon kursierten, wie sich Campbell im privaten Kreis als DJane ausprobierte.

Zwischen 3.000 und 4.000 Tickets wurden nach Veranstalterangaben für das Festival verkauft, bei dem Campbell abends als Top-Act auftrat. Darunter waren Fans, die nicht unbedingt für die Musik gekommen waren, sondern in erster Linie das große Model-Idol von damals einmal in echt sehen wollten.

Anja Schroth war extra aus Nürnberg nach München gekommen, um ihr Idol zu sehen. "Sie ist ja in meinem Alter und ich finde es gut, was die alles so leistet und wie toll sie noch aussieht", sagte sie.

Campbell gehörte in den 1990er-Jahren mit Kolleginnen wie Claudia Schiffer und Cindy Crawford zur ersten Generation der wirklichen Supermodels, die eine ganze Mode-Ära prägten.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Viele Menschen am Sarg von Modeschöpfer Giorgio Armani
Schlagzeilen
Lange Schlangen in Mailand vor Armanis Sarg
Politik
Kennedy will Konnex zwischen Paracetamol und Autismus ziehen
Nach dem Erdrutsch in Darfur drohen Seuchen
Politik
Seuchengefahr nach Erdrutsch in Darfur
Foreigner tragen sich als Hochzeitsband an
News
Rockband Foreigner will auf Taylor Swifts Hochzeit spielen
Ständiges Auspowern kann kontraproduktiv sein
Gesundheit
Mäßigung hilft bei Ausdauertraining
Mix aus Essig, Fruchtsaft und Spülmittel als ideale Fruchtfliegenfalle
Gesundheit
Essig, Fruchtsaft und Spülmittel helfen gegen Fruchtfliegen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER