Schulden in Tirol: Jimi Blue Ochsenknecht verließ München

Der 33-Jährige sollte nach Österreich ausgeliefert werden, wo er eine Hotelrechnung von knapp 14.000 Euro nicht bezahlt haben soll. Seitens der Staatsanwaltschaft Innsbruck hieß es gegenüber der APA, dass es bis zur Entscheidung über die mögliche Verhängung einer U-Haft keine Informationen zum Fall geben wird.

Der Sohn des Schauspielers Uwe Ochsenknecht hatte Ende 2021 in einem Hotel in Tirol mehrere Tage lang einen Geburtstag gefeiert und soll die fast 14.000 Euro hohe Rechnung aber trotz mehrfacher Ermahnung, Ratenzahlungsangeboten und Gerichtsverhandlungen nicht gezahlt haben. Ende Juni war er nach der Landung am Hamburger Flughafen vorläufig festgenommen worden, weil er wegen der Schulden mit einem internationalen Haftbefehl gesucht wurde. "Ich hätte wissen müssen, wie ernst die Situation ist und ich hätte es niemals so weit kommen lassen. Das war falsch", schrieb er zuletzt auf Instagram.