Diane Keaton gestorben

Oscar-Preisträgerin wurde 79 Jahre alt
Oscar-Preisträgerin Diane Keaton ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Dies sagte ein Sprecher der Familie am Samstag dem US-Magazin "People". Die durch unzählige Filme bekannte Schauspielerin hatte 1978 den Oscar für ihre Rolle im Film "Der Stadtneurotiker" gewonnen. Keaton sei in Kalifornien gestorben, sagte der Sprecher der Familie. Er machte ansonsten keine Angaben und bat darum, dass die Privatsphäre der Familie akzeptiert werde.

Keaton wurde vielen Filmliebhabern bekannt durch das Mafia-Epos "Der Pate" von Francis Ford Coppola und dessen Fortsetzungen. Sie spielte im Laufe ihrer Karriere in zahlreichen Filmen mit und gewann mehrere Auszeichnungen. Außerdem arbeitete sie auch als Regisseurin.

