Neuer Hund für Königin Camilla

Im britischen Königshaus mischt ein neuer Hund die Royals auf - und er soll aussehen wie ein Maulwurf. Königin Camilla (77) sagte am Mittwoch während eines Termins, sie habe "gerade einen neuen Welpen bekommen". Die acht Wochen alte Hündin komme aus dem Tierheim und heiße wegen ihres Aussehens "Moley", in Anlehnung an "mole" (Englisch für Maulwurf).

von APA