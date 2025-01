KI-Boom treibt Quartalsumsatz von Foxconn zu Rekord

Die robuste Nachfrage nach KI-Servern führte zu starkem Wachstum in der Cloud- und Netzwerksparte, erklärte das Unternehmen, zu dessen Kunden auch der KI-Chipbauer Nvidia gehört. "Im ersten Quartal 2025 ist das Gesamtgeschäft allmählich in die traditionelle Nebensaison eingetreten", erklärte Foxconn. "Nach den Rekordumsätzen des vierten Quartals 2024 wird die Performance des ersten Quartals in etwa das Niveau des Durchschnitts der letzten fünf Jahre erreichen; im Vergleich zum Vorjahr sollte sie ein deutliches Wachstum aufweisen."