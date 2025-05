Ex-Assistentin: Combs wollte Rapper Kid Cudi umbringen

Die ehemalige Assistentin von Sean "Diddy" Combs hat im Prozess gegen den Rapper ausgesagt, dass dieser Mordabsichten gegen Musiker Kid Cudi gehegt habe. Combs habe in dessen Wohnung einbrechen und ihn angreifen wollen, weil er eifersüchtig war und glaubte, dass Cudi in einer Beziehung mit seiner Ex-Freundin Cassie Ventura war. Das sagte Capricorn Clark vor Gericht in New York übereinstimmenden Medienberichten zufolge aus. Sie brach dabei immer wieder in Tränen aus.

von APA