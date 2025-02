Drew Barrymore spricht über ihren besten Filmkuss

US-Schauspielerin Drew Barrymore (49) findet, dass sie ihren besten Filmkuss mit Adam Sandler (58) hatte. Doch gleichzeitig liebe sie es, "dass Adam und ich so platonisch sind", sagte sie in der Sendung "Watch What Happens Live" auf die Frage von Moderator Andy Cohen, mit wem sie den besten Kuss vor der Kamera gehabt habe.

von APA