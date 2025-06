Clint Eastwood über "Kurier"-Interview: "Frei erfunden"

Mehrere Zitate aus dem Interview wurden in den vergangenen Tagen von verschiedenen Medien aufgegriffen, was offenbar die Aufmerksamkeit Eastwoods erregt haben dürfte. Der Oscar-Preisträger teilte mit, dass er dem "Kurier" oder auch anderen Medien in den vergangenen Wochen kein Interview gegeben habe. "Das Interview ist frei erfunden", so der Regisseur und Schauspieler.

Der "Kurier" zitiert Eastwood etwa damit, dass er sich nach den "guten alten Tagen, wo Drehbuchautoren in kleinen Bungalows am Studiogelände Filme wie 'Casablanca' geschrieben haben" sehne. "Wir leben in einer Ära der Remakes und Franchises", soll die Hollywoodlegende demnach gesagt und seine Philosophie wie folgt auf den Punkt gebracht haben: "Mach etwas Neues oder bleib zu Hause."

In der Einleitung des Interviews ist zu lesen, dass Eastwoods Film "Juror No. 2" Ende des Jahres in die Kinos komme. Tatsächlich war der Film aber bereits vor längerer Zeit in den USA zu sehen.