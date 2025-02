Zweier-Koalitionen sind out: Die meisten Regierungen in der EU bestehen aus drei Parteien oder mehr

Deutschland: Seit dem Zerfall der Ampel-Koalition im November amtieren Sozialdemokraten und Grüne geschäftsführend in Berlin, doch kündigt sich nun ein neues Zweier-Bündnis an, das streng genommen eine Dreier-Koalition wäre: Die siegreiche Union des voraussichtlichen neuen Kanzlers Friedrich Merz besteht nämlich aus zwei Parteien: Der CDU und der bayerischen CSU. Die Unionsparteien, die im Bundestag eines Fraktionsgemeinschaft bilden, streben eine Koalition mit den Sozialdemokraten des abgewählten Kanzlers Olaf Scholz an. Europäische Zugehörigkeit: S&D (SPD), Grüne (Grüne).

Kroatien: Die konservative Kroatische Demokratische Gemeinschaft (HDZ) von Ministerpräsident Andrej Plenković regiert seit den Parlamentswahlen im April mit der rechtspopulistischen Heimatbewegung (DP). Europäische Zugehörigkeit: EVP (HDZ), keine (DP).

Irland: Seit Anfang des Jahres regiert auf der Grünen Insel wieder eine Zweier-Koalition aus den bürgerlichen Parteien Fianna Fáil (FF) und Fine Gael (FG) unter FF-Chef Micheál Martin. Wie schon in der vorigen Legislaturperiode haben die beiden Parteien vereinbart, sich in der Führung der Regierung abzuwechseln. Anders als vor der Wahl im November benötigen sie die Grünen aber nicht mehr als Mehrheitsbeschaffer. Vielmehr wird das Kabinett von zehn unabhängigen Abgeordneten gestützt. Europäische Zugehörigkeit: EVP (FG), Renew (FF).

Luxemburg: Nachdem eine liberal geführte Ampelkoalition bei der Parlamentswahl 2023 ihre Mehrheit verlor, wechselte die liberale Demokratische Partei (DP) die Seiten und verhalf dem christdemokratischen Oppositionsführer Luc Frieden zum Ministerpräsidentenamt. Sein Vorgänger Xavier Bettel ist in diesem Zwei-Parteien-Kabinett Vizepremier und Außenminister. Europäische Zugehörigkeit: EVP (CSAP), Renew (DP).

Spanien: Die Sozialisten (PSOE) von Ministerpräsident Pedro Sánchez regieren in Madrid gemeinsam mit der linksgerichteten Partei Sumar. Die Minderheitsregierung wird von verschiedenen Regionalparteien toleriert, die nach der Parlamentswahl im November 2023 die Wahl des konservativen Wahlsiegers Alberto Núñez Feijóo zum Regierungschef verhinderten. Obwohl seine Sozialisten nur zweitstärkste Kraft geworden waren, kam Sánchez bei der Wahl des Ministerpräsidenten auf die erforderliche absolute Mehrheit von 176 der 350 Stimmen im Parlament. Europäische Zugehörigkeit: S&D (PSOE), Linke (Sumar).

Ungarn: Regierungschef Viktor Orbán führt formell eine Zwei-Parteien-Regierung an, weil seine rechtspopulistische Fidesz mit der christdemokratischen KDNP verbündet ist. Die Fidesz-Satellitenpartei, die nie selbstständig bei Wahlen antritt, stellt zwei Minister und hat 19 Abgeordnete, mehr als die größte Oppositionspartei DK. Orbáns Fidesz könnte zwar auch alleine regieren, doch hat sie nur mit der KDNP die Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament. Europäische Zugehörigkeit: PfE (Fidesz, KDNP).