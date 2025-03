Zwei Tote bei russischem Drohnenangriff auf Kiew

Bei einem russischen Drohnenangriff auf Kiew sind zwei Menschen getötet worden. Bürgermeister Vitali Klitschko sprach von einem massiven Angriff. In mehreren Stadtteilen seien Brände ausgebrochen, Rettungskräfte seien im Einsatz. Seit Samstagabend herrscht in der Region Luftalarm. Kurz vor neuen Sondierungen der Kriegsparteien über einen möglichen Weg zum Frieden verstärkt Moskau Angriffe auf zivile Ziele in der Ukraine. Auch Luftangriffe mit Gleitbomben wurden durchgeführt.

von APA