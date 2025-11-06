Zohran Mamdani: Aufstieg vom Aktivisten zum Bürgermeister

Mamdani, ein selbsternannter demokratischer Sozialist, verstand es, den Wünschen der gewöhnlichen New Yorker eine Stimme zu geben, und widerstand politischem Druck von verschiedenen Seiten. Seine Kampagne betonte soziale Reformen, darunter Mietpreisstopps, universelle Kinderbetreuung und den Ausbau des Nahverkehrs. Diese Maßnahmen sollen nicht nur das Leben der New Yorker verbessern, sondern auch als Beispiel für den Rest des Landes dienen.

Präsident Donald Trump hatte im Vorfeld der Wahl erklärt, dass er bei einem Sieg Mamdanis nur minimale Bundesmittel für die Stadt bereitstellen würde. Mamdani reagierte darauf in seiner Siegesrede direkt an Trump gewandt mit den Worten: „Wenn es einen Weg gibt, einem Despoten Angst zu machen, dann indem man die Bedingungen abbaut, die ihm Macht beschert haben.“