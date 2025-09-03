Xi begrüßt Putin und Kim vor Militärparade in Peking

Die Militärparade ist das erste Mal, dass Putin, Kim und Xi gemeinsam öffentlich auftreten. Pjöngjang pflegt auch zu Moskau enge Beziehungen und unterstützt den russischen Krieg in der Ukraine mit Soldaten. Kim war am Dienstag in Peking eingetroffen. Der Machthaber des international weitgehend isolierten Landes reist nur selten ins Ausland. In China, dem wichtigsten Unterstützer Nordkoreas, war er nach offiziellen Angaben zuletzt im Jahr 2019.

Insgesamt wurden zu der Militärparade in Peking mehr als 20 Staats- und Regierungschefs erwartet. Bedeutende westliche Politiker bleiben der Veranstaltung fern. Insgesamt sollen laut Angaben aus Peking 26 Staats- und Regierungschefs anreisen. Aus der EU wurde der slowakische Ministerpräsident Robert Fico erwartet.

Xi bezeichnete sein Land bei einer Rede zum Auftakt als "unaufhaltsam". Die Wiedergeburt "der chinesischen Nation ist unaufhaltsam und die Sache des Friedens und der Entwicklung der Menschheit wird triumphieren", sagte Chinas Präsident.