News Logo
ABO

Xi begrüßt Putin und Kim vor Militärparade in Peking

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Putin, Xi und Kim zeigten sich erstmals gemeinsam
©SERGEY BOBYLEV, AFP, APA, POOL
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Chinas Präsident Xi Jinping hat Kreml-Chef Wladimir Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un vor einer großen Militärparade in Peking zum 80. Jahrestag der Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg begrüßt. Xi gab beiden am Mittwoch die Hand und unterhielt sich mit den beiden Ehrengästen, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Xi, Putin und Kim gingen über einen roten Teppich zum Tiananmen-Platz. Die rund 70-minütige Veranstaltung begann um 9.00 Uhr Ortszeit (3.00 Uhr MESZ).

von

Die Militärparade ist das erste Mal, dass Putin, Kim und Xi gemeinsam öffentlich auftreten. Pjöngjang pflegt auch zu Moskau enge Beziehungen und unterstützt den russischen Krieg in der Ukraine mit Soldaten. Kim war am Dienstag in Peking eingetroffen. Der Machthaber des international weitgehend isolierten Landes reist nur selten ins Ausland. In China, dem wichtigsten Unterstützer Nordkoreas, war er nach offiziellen Angaben zuletzt im Jahr 2019.

Insgesamt wurden zu der Militärparade in Peking mehr als 20 Staats- und Regierungschefs erwartet. Bedeutende westliche Politiker bleiben der Veranstaltung fern. Insgesamt sollen laut Angaben aus Peking 26 Staats- und Regierungschefs anreisen. Aus der EU wurde der slowakische Ministerpräsident Robert Fico erwartet.

Xi bezeichnete sein Land bei einer Rede zum Auftakt als "unaufhaltsam". Die Wiedergeburt "der chinesischen Nation ist unaufhaltsam und die Sache des Friedens und der Entwicklung der Menschheit wird triumphieren", sagte Chinas Präsident.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Menschen fliehen vor neuen Angriffen
Politik
Israels Generalstabschef: Haben mit Operation Gaza begonnen
Politik
China hält Militärparade zu Weltkriegsende ab
"Also haben wir es zerstört"
Politik
Trump: US-Streitkräfte schießen vor Venezuela auf Drogenboot
Es ist die erste Auslandsreise für Karol Nawrocki
Politik
Polens neuer Präsident zu Besuch im Weißen Haus
Wir werden etwas tun, um den Menschen zu helfen
Politik
Trump von Putin enttäuscht
Xi beim Handschlag mit Putin
Politik
Putin und Kim zu Besuch bei Xi in Peking - Trump unbesorgt
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER