Inside Kreml: Wie denkt und entscheidet die Schaltzentrale von Wladimir Putin?

An einem Mittwoch im Oktober saß Wladimir Wladimirowitsch Putin in einem anderen abgedunkelten Zimmer des Kreml. An der Wand prangten goldene Buchstaben: „Situatives Zentrum des Präsidenten“. Putin verfolgte das Abfeuern zweier ballistischer Raketen und eines Marschflugkörpers, alle für nukleare Gefechtsköpfe geeignet. Angeblich eine lang geplante Übung der Atomstreitkräfte, aber sie hatte etwas sehr Situatives: Am Vortag war bekannt geworden, dass Donald Trump das geplante Treffen mit Putin in Budapest gestrichen hatte.

Es folgten Sanktionen der USA gegen Rosneft und Lukoil, die zwei größten russischen Ölkonzerne, und ein neues Sanktionspaket der EU. Trump hob außerdem wieder Reichweitenbeschränkungen für Raketen auf, die an die Ukraine geliefert wurden. Offenbar nichts, was den Kreml schockierte; Putin verzichtete auf weitere digitale Lagebesprechungen mit seinen Ministern oder Generälen. Seine Videokonferenzen veranstaltet Putin übrigens nicht im Tüllkabinett, sondern in noch einem anderen Saal des Kremls – oder auf seiner Datscha Nowo-Ogarjowo westlich von Moskau. Dort verbergen dunkelbraune Vorhänge die Terrassentüren.

Laut Wall Street Journal gibt es zwei praktisch identische Kopien dieses Raums. Das Rechercheportal Projekt verortet eine auf Putins Sommersitz in Sotschi. So palavert Putin über verschlüsselte Videokanäle mit seinen Leuten, ohne dass diese ahnen, wo er sich wirklich aufhält. Wladimir Putin ist auch mit 73 überall und nirgendwo, aber immer Russlands „starker Mann“. Nach einem Vierteljahrhundert an der Macht sind die Mechanismen seines Systems ganz auf ihn zugeschnitten. Und niemand weiß, wie viel Putin selbst oder wie viel Kremlpersonal hinter seinen Auftritten und Aktionen steckt. Wer zum Beispiel die Idee hatte, Donald Trump anzurufen, um den Budapester Gipfel zu lancieren. Viel spricht dafür, dass es der keineswegs introvertierte Staatschef selbst war. Aber auf der Liste der möglichen Initiatoren stehen auch Anton Waino, Putins engster Gehilfe und Chef der Präsidialverwaltung, Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow oder Außenminister Sergei Lawrow – beides Amerika-erfahrene diplomatische Profis. Oder Putins alter KGB-Kumpel und Berater Nikolai Patruschew.