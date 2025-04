Wiens SPÖ startete Sondierungen mit den NEOS

Der Reigen der Sondierungsgespräche nach der Wien-Wahl hat begonnen: Der Auftakt fand am Mittwoch mit SPÖ und NEOS statt. SPÖ-Landesparteiobmann und Bürgermeister Michael Ludwig empfing den derzeitigen Koalitionspartner am frühen Nachmittag in seinem Büro. Die Pinken bekräftigten beim Eintreffen den Wunsch nach einer Fortsetzung der Zusammenarbeit.

von APA