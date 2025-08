Weltjugend trifft Papst - Hunderttausende in Rom

Höhepunkt ist eine große Freiluftveranstaltung am Samstag (ab 15.00 Uhr) im Park von Tor Vergata im Osten der italienischen Hauptstadt. Dort stehen Musik, gemeinsames Gebet und eine Vigil, also eine abendliche Gebetsstunde, mit Papst Leo XIV. auf dem Programm (ab 19.30 Uhr). Anschließend sollen viele Jugendliche die Nacht unter freiem Himmel verbringen. Am Sonntagmorgen (9.00 Uhr) feiert das Oberhaupt der katholischen Kirche dort eine große Abschlussmesse.

Bereits am Dienstag hatte Leo, der erste US-Amerikaner auf dem Stuhl Petri, rund 120.000 Jugendliche auf dem Petersplatz mit einer Fahrt im Papamobil am Petersplatz überrascht. In einer kurzen Ansprache rief er sie dazu auf, Zeichen der Hoffnung und des Friedens zu sein.

Die Stadt Rom hat für das Wochenende ein umfangreiches Sicherheits- und Betreuungsprogramm aufgelegt. Tor Vergata war bereits beim Weltjugendtag im Jahr 2000 Schauplatz eines großen Treffens mit Papst Johannes Paul II. Für das diesjährige Sonderjubiläum wurde das Gelände laut "Vatican News" für rund 80 Millionen Euro saniert.